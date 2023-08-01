肥仔演奏樂器嗌緊張 保錡盼跟張家輝拍戲 做茄哩啡都願 (16:27)

ERROR的梁業（肥仔）及吳保錡昨日現身錄影新一集音樂節目，2人在鏡頭前獻出多個第一次。肥仔和保錡精心挑選歌單，除了獻唱各自作品《猥瑣》及《塚‧愛》外，他們分別首次唱出自己鍾情歌手的作品，肥仔獻唱古巨基《悟空》，保錡演繹吳浩康《先入為主》，演出中不乏2人合唱，特別挑選張學友版本的《小城大事》外，還有ERROR作品《愛情值日生》，展示深情一面。

除了獻唱歌曲外，肥仔及保錡因拍綜藝節目，而對夾Band產生興趣。昨天錄影中，他們首度現場演奏樂器，彈奏周杰倫《蒲公英的約定》。據悉，肥仔和保錡錄影前才嘗試Jam歌，彈奏完肥仔不禁大嗌：「好緊張，因為平時唱歌淨係要齋聽，但今次要邊打Cajon邊睇住保錡，以免甩Beat！」彈琴的保錡表示：「我哋今次奉獻咗第一次公開表演樂器畀大家睇，估唔到啱啱夾，都夾得幾好。」

ERROR參與電影《陰目偵信》的演出，為考驗他們的演技，肥仔和保錡回答有關電影問題時，都要模仿emoji表情演繹答案，估不到肥仔模仿笑到喊的emoji回答問題，真的笑到標眼淚！

保錡被問到要向張家輝推介自己主演的電影時，他即以張家輝腔調說：「我成日有宣揚你套《走投有路》，係向每一個人都推薦，好過癮，如果張家輝先生你睇完我套戲，都宣揚番我套戲，咁就爽喇，你睇完如果覺得我演技都OK嘅話，有機會可以合作，做到你身邊嘅茄哩啡都可以！」

（即時娛樂）