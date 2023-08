next

MIRROR成員姜濤明晚(2日)在亞博舉行首個個人演唱會,開騷前夕姜濤推出今年第2首派台歌《濤》,姜濤昨天在社交平台貼出幾句新歌歌詞:「破 鏡映 吐 聖詩 墜 瀑布 方知 根本我是濤」。至於姜濤演唱會周邊產品今天亦曝光,包括籃球($599)﹑T-Shirt(3 sizes﹑$320)﹑WAVES IN MY SIGHT Boxset($420)﹑Poster Set($100)﹑ MIRROR Official Light Stick($360)。

