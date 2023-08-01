周永恆認向警員吐口水認罪 准保釋候判但不准離港 (19:37)

39歲周永恆於今年4月在家中與內地太太陳薇發生爭執，並涉出言恐嚇，事件最終召警到場調查，但周永恆被帶到元朗警署後又拒絕與警員配合，又向警員吐口水。周永恆今午（1日）在屯門裁判法院，承認各一項抗拒警員及襲警罪，准繼續保釋至9月12日判刑。

裁判官直指，案中雖無人受傷，但吐口水是極度無恥行為，至於他精神狀況是否影響他控制情緒，則須索感化、精神和社會服務令報告再考慮，但不代表周不需要坐監。周永恆聞訊後木無表情，卻問裁判官保釋期間能否出境，裁判官表示現在仍然不可以出境。

身穿白色恤衫、黑色短褲的周永恆1時50分在太太陳薇陪同下到達法院，記者要求他們停步合照，陳薇充耳不聞直入法院，周永恆雖說趕時間，要與律師傾些事情，但仍停步讓傳媒拍照。

周永恆在律師陪同下在法院外接受傳媒訪問，太太沒有陪同。問他現在心情如何？他說：「案件未完，完咗先講，費事影響判決。（是否要外遊或出埠工作？）我只係睇禁止我出境有冇變到啫，我冇特別事要出境，多謝大家關心，唔該晒。」

辯方律師在周永恆認罪後在求情時，向法庭呈上周永恆的醫療文件，並透露周永恆在2022年12月，進行了腦腫瘤切除手術後患上驚恐症，要服用抗抑鬱、驚恐症及焦慮症藥物，同時轉介精神科接受治療及一直有定期覆診。

案情指，周永恆於4月17日因另案被捕，隨即要求送院治理。周其後於案發當日重返元朗警署，警員意圖帶他離開臨時囚室打指模，周在對方多次警告下仍拒絕。該警員後來強行帶周去打指模，但周仍拒絕配合，因而再次被捕。被告其後再要求送院，獲坐在擔架床上推離警署，途經報案室外時向該警員的衣服吐口水。

（即時娛樂）