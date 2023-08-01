姜濤唱新歌《濤》炸場 向姜糖派定心丸：戴腳箍跳舞都OK (18:51)

問他的腳患可影響排舞？姜濤向姜糖派定心丸：「Keep住有做物理治療，戴住腳箍跳舞都OK，唔使擔心！」（大會提供）

一連4場的《姜濤Keung To "Waves" In My Sight個人演唱會》明晚（8月2日）起在亞博舉行，為了這次演唱會，姜濤特別製作演唱會主題曲《濤》，並於開騷前夕推出，進入最後綵排階段的姜濤，披露演唱會細節。

《濤》用上姜濤的名字，除了源於填詞人小克曾在《鏡中鏡》的一句歌詞「我是濤」外，亦因應演唱會主題「Waves（浪濤）」，但過去作品未能帶出主題，姜濤說：「以往自己作品都有好強烈主題喺入面，一直都搵唔到好合適嘅歌，去演繹成個演唱會主題，就希望寫一隻純粹關於水嘅歌，咁啱自己個名又有『濤』字，就用《濤》作為歌名，好多謝小克老師幫忙寫咗呢隻歌。」

「濤」是水的其中一種形態，姜濤說：「水好多樣化，當中包含好多哲學喺入面；好想自己好似水一樣，無論喺想法、做人處事，又或者具體啲，喺做嘅歌曲音樂類型上，都一樣有好多唔同形態展現出嚟，而今次《濤》呢首歌，係想話畀大家聽，我會用好自己方式，去帶動『水』，即係我自己去流動。」

據姜濤形容，《濤》是很炸場的一首歌，會聽到猶如瀑布、浪濤一樣的氣勢，姜濤說：「呢首歌就好似要話畀大家聽，我要嚟喇！」為了營造這種氣勢，今次《濤》找來合唱團演唱歌劇式的和音，副歌方面亦好易記，姜濤說：「過去作品裏面，應該未有過咁樣嘅Hook Line畀大家聽到。」

姜濤將在演唱會上，首次公開演出新歌，當中會有舞蹈表達水的形態，姜濤說：「唔想好純粹用𠵱家好常見嘅街舞形式，表達水嘅形態，會用好多布營造水嘅感覺，同時舞蹈上除咗Urban Dance之外，仲會加入現代舞元素，大家會睇到好豐富嘅大畫面。」

說回演唱會，為了配合演唱會主題，姜濤亦嘗試不同舞種，他說：「正如水一樣，喺唔同形態有唔同嘅形狀、方式，包羅萬有，今次演唱會入面，都會用唔同曲風、舞種串連成個演唱會，所有舞種甚至溝埋一齊，唔需要特別區分。」問他的腳患可會影響排舞？姜濤向姜糖（粉絲暱稱）派定心丸，並說：「Keep住有做物理治療，戴住腳箍跳舞都OK，唔使擔心！」

除了《濤》以外，姜濤亦在個唱唱出多首從未曝光新歌，還有意想不到內容及驚喜，被問到姜糖要如何準備迎接演唱會來臨，姜濤只簡單道：「準備一個好嘅身體嚟睇表演就可以，唔要求大家做咁多嘢，好好地睇就得了。」

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（即時娛樂）