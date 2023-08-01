Phoebus獲配對驚喜對象 Win Win遇理想型男生成功自肥 (18:40)

ViuTV節目《全星暑假─P1X3L 5G上台計劃》逢星期二晚上9時30分播映。由P1X3L、葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）同鍾卓穎（Ash）擔任主持到台灣合宿一星期。透過挑戰各種任務尋回初心，合力成就屬於8位年輕人的期間限定男女團，完成一期一會的台北公演！

今晚（1日）播出一集，主持將他們分成兩組，並在街頭幫隊友配對。Marco和Sica出動幫Phoebus和George，尋找他們的理想型。2人找到台灣女生安安與George配對；安安大讚George感覺溫柔，直言：「台灣沒有這麼帥的男生」。鬼主意多多的Marco和Sica，鬼馬地找來一位男生小宣跟Phoebus配對，當Phoebus一轉身看到男生時，感到不知所措。Phoebus笑言：「頭先背對背嘅時候，已經感受到佢嘅骨感同想像中係唔同。」他隨即邀請小宣觀看公演舞台，對方亦爽快答應。

另一邊廂，Win Win和Ash負責幫Alice和Yoyo尋找合適男生配對。而認真幫好姊妹找配對對象的Win Win，要求極為嚴格，基本上大半的男生都未能通過，最後都找不到合適男生與Alice和Yoyo配對。

過程中，Win Win巧遇上自己理想型，害羞地捉著Ash：「呢個好似幾正，定係你幫我配對咗先呀？你幫我呀﹗」愈講愈興奮的她被Ash笑言：「你唔好咁失控呀﹗」隨後，Ash上前幫忙向該台灣男生開口搭訕，成功自肥的Win Win，感到十分開心，未知男友KC（黃家灝）又有什麼感想呢？

（即時娛樂）