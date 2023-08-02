《陀槍師姐》監製鄺業生離世 喪禮8‧19萬國殯儀館舉行 (12:38)

無綫劇集《陀槍師姐》系列監製，鄺業生離世，終年63歲，喪禮將於8月19及20日在紅磡萬國殯儀館以佛教儀式進行。

鄺業生長子鄺澄峰（Aaron）上月29日在社交平台公布父親死訊及喪禮詳情，他說︰「生哥的離開請大家不要難過，他會在另一個世界更快樂地生活，自從2013年中風後的十多年並不易過，半身不遂仍能說話，什麼都做不了，活着封閉世界，不讓你們探訪，是因為怕情緒發了脾氣讓你們心裏不好受，每天醒來都活在痛苦無助當中，或許安詳地睡一覺、閉上眼睛睡一個美夢，在夢中重拾事業高峰期的影視大導演生涯、與友好的編劇一起寫動人的劇本，他一定很開心繼續拍更多好的作品給大眾，希望爸爸曾經的戰友、被提攜過、曾共樂過、或共渡過人生高低谷期的兄弟姊妹，你們要好好生活、將他的演藝精神那份堅持、執着、信念去扶持下一代，健康幸福過餘下的人生，若愛生哥的，流淚不要痛哭表達、留下的不要後悔，好好珍惜友情親情，多約茶聚，多見一面，用心感受，爸爸的擁抱體溫與聲音一直在我們的內心深處，刻骨銘心！ 阿彌陀佛！ 有心者，若想出席，可留言或私訊給我，溝通與安排獻花或上香，送他最後一程，肉眼看他最後一面，假若真的很想念他，心眼會看到他的新生命！ 爸爸，對不起！ 我作為長子仍沒法讓你在生前脫離安老院的命運，你說過一句不想安老院成為你的人生終點站，原諒我，好好睡一覺，做一個創作夢，我們可以的，不用再擔心我們了！ 願上帝、眾神、宇宙護你轉化新開始、誕生新生命，更美好的生活方式存在世間！ WE LOVE YOU,KONG IP SANG.」

鄺業生生前曾製作不少高收視劇集，如第1至4輯《陀槍師姐》、《帝女花》及《金裝四大才子》等，一手捧紅關詠荷、歐陽震華、魏駿傑、滕麗名等藝人。2005年，他拍完《翻新大少》後離巢北上發展，惜於2013年中風，及後因行動不便而入住護老院。

（即時娛樂）