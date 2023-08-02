梁詠琪伙2位藝術家舉辦《花非花‧器非器》陶藝聯展 (13:43)

梁詠琪（Gigi）近年重拾16年前學習陶藝的興趣，近日（7月29日至8月18日）更聯同兩位陶藝家一同舉辦《花非花‧器非器》陶藝聯展。

Gigi在社交平台分享學習製作陶瓷花的心路歷程，她說︰「學習製作陶瓷花，是一場緣份。當我結束了為期一年的法式甜點課程後，2021年夏天疫情仍然持續，我在家思考著，不如繼續趁這段時間充實自己，學習一些我喜歡，但礙於工作太忙一直沒有機會學習的事，立即想到曾經在Ig看到的陶藝花，念念不忘那柔和的姿態，於是立即聯絡他的主人Leo，希望可以學習箇中技巧。當時因為疫情，上課也是不容易的事，幸好導師Leo也樂意遷就，到屋苑的活動室進行了首次的一對一教學。當天學習到的基本技巧，啟動了我對陶藝花的興趣；那天開始，我行山看花、在家看花、到時裝店看襟花、到書店找花的書本...... 我的生活，離不開花。」

Gigi回憶那年的秋天再跟Leo上了3堂課，製作出她的第一件陶瓷花完整作品 - 「牡丹花與流木」。Gigi說︰「手藝創作需要觀察與練習，我愛花，不管是大器的牡丹花、幼嫩的小雛菊、奔放的大紅花、還是浪漫而短暫的曇花，我都會花好幾小時，靜靜的看着，輕輕的觸碰，感受著她的生命、她的脆弱、她的厚度，只為著希望在花凋謝前能記住她們由盛放到凋謝，最真實的一面。經過兩年的練習和觀摩，於2023年夏天，我選擇用最難馴服的白瓷泥製作陶瓷花，將花之印象定格下來，以純潔素淨的淨白，展現一場花之生命盛宴。歡迎你們來參加我的盛宴，一起感受大自然的四時變化，優雅卻短暫的美好。」

她透露花了兩個月時間製作系列展品、一個星期時間裝置。Gigi表示︰「過程中不間斷地和自己嘅心靈對話，就如一份自己送給自己嘅禮物。」

（即時娛樂）