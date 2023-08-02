容祖兒病癒開騷向觀眾致歉 自爆休養期間曾迷失沮喪 (15:15)

容祖兒因病延期3次的《ANOTHER SIDE ...... JOEY · MY SECRET · LIVE》昨晚恢復演出，她在台上感動表示︰「Doctor Stage把我治癒了！我可以站在這裏，接受到你們的愛，真是藥到病除！」

昨晚開場不久，祖兒向觀眾致歉︰「之前因為身體不適，令演唱會延期，很想藉這個機會向大家說聲抱歉﹗雖然我知道，坐在這裏的每位朋友也願意等待。今晚在這裏的都是最惜容祖兒的人，因為你們的愛，我對自己說︰『今天一定要振作，一定要做好演唱會﹗』」台下歡呼聲不斷，她開心道︰「真的好好反應﹗你們愈好反應，我聲線就愈好﹗很神奇的﹗你們是醫生，掌聲及歡呼聲可以治癒我﹗」祖兒自覺聲線愈唱愈好，笑言或因又跳又唱出了一身汗，希望表現沒令觀眾失望。

談到過去10天身體不適，祖兒直言日子很漫長似的︰「沒人想病，但很多時不能預計。計劃趕不上變化，我有幾天病到迷失了自己，很沮喪、失去所有信心和心情，唱不到歌。作為一個喜歡表演的人，我希望每次也做到十足水準。演唱會不停延期，我覺得很對不起、身體很不爭氣。直至上星期有一晚，演唱會導演彭秀慧找我聊天時發覺我魂魄唔齊就對我說︰『其實很簡單，我們喜歡表演，未到最後一刻、未到觀眾叫你不要唱，就應該繼續努力唱。觀眾知道你生病會體諒，他們只想看看你，只要見到你開心唱歌，對他們來說已足夠。沒有人想病的。』我今天再站在這裏，很多謝彭秀慧給了很大的鼓勵。經過這次，我的人生又豐盛了，歌聲會更好聽﹗只要我能站在舞台上接受你們的愛，就會藥到病除﹗」

祖兒完騷後表示未來日子會更小心身體，希望狀態能更好。她說︰「我很喜歡站在舞台上的感覺，雖然未做到100分，但能擁有100分的觀眾是福氣。我會加油，那麼多的愛為我注滿動力，愈做愈好。」

（即時娛樂）