陳瑞輝首演音樂劇 預售門票火速售罄 加推780元飛5分鐘賣晒 (15:41)

Frankie首演音樂劇，坦言有少許壓力，但觀眾的支持將成為他演得更好的推動力。（大會提供）

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、強尼、黃靖程及馮志佑，將於9月16日起假西九文化區戲曲中心大劇院演出9場音樂劇《大象的告別式》。首輪預售門票8月1日凌晨於HKTVmall開售，於短短15分鐘內售罄。主辦單位昨天晚上9時加推3場門票，當中的780元門票亦於5分鐘內售罄。Frankie及強尼得知預售門票極速售罄後非常興奮，感謝觀眾熱烈支持。

Frankie說︰「很高興聽到《大象的告別式》預售票房報捷的消息﹗這次是我首度主演音樂劇，雖感到少許壓力，但觀眾的熱烈支持將令我更用心做好演出，希望將最好的表現呈現給大家，多謝！」強尼亦說︰「多謝大家支持，希望之後正式公開發售反應一樣好。」

《大象的告別式》講述所有人在人生終結後都會來到中轉站，把塵世的一切放下，再通往全新世界。當駐守中轉站的守護員遇上失去記憶卻有心結未解的她，還有認出那位「她」正是自己所愛的「他」，慢慢發現3人在生前及死後交織着千絲萬縷的關係。

9場音樂劇門票的票價分別為780元、680元、580元、480元及380元，8月8日起於Art-mate（https://www.art-mate.net/doc/68685）公開發售。

（即時娛樂）