梁家輝上月榮升外父直言恨抱孫 爆細女快出嫁Double開心 (17:06)

梁家輝、葉童、何珮瑜（Jeana）昨晚出席電影《我愛你！》慈善首映禮。《我》片內地上映至今的累計票房已逾4億人民幣，家輝說︰「這類戲種有那麼好的票房和口碑實在難得。這套戲有社會教育意義，希望香港觀眾也入場欣賞。（你在戲中扮演70多歲老角？）我本身也是這樣老。」葉童在戲中飾演年老的認知障礙症患者，她直言拍攝時豁出去拋開外表的包袱︰「演員應該如此，這套戲令我進入新階段。（觀眾讚你的白髮很有型。）不是刻意這樣做，最重要有心。」談到日前與丈夫陳國熹慶祝結婚35周年，葉童笑指天天都是他們的周年紀念，因此只普通吃飯慶祝。她透露稍後會到上海重演全女班無言舞台劇《李爾王》。

家輝早前榮升外父，大女梁穎晨（Chloe）與拍拖8年的男朋友結婚。他興奮地說︰「將會Double開心﹗（細女梁靜曦Nikkie快結婚？）很快﹗（今年內？）希望盡快﹗（開心兩個女也有人照顧？）我一向很開心，陪伴和照顧是隨心。我的人生已到了這階段，覺得很幸福和快樂。」家輝直言恨抱孫，希望盡快有喜訊，趁自己仍有心有力可照顧外孫。他被問到將來會否為湊孫減少拍戲時笑說︰「我已減到很少，現在已在吃蕉皮，要多拍戲，但也要有人開拍《我》這類片才可。我現在打住家工，一腳踢，斟茶遞水兼三陪，差點還要擦背。」

何珮瑜剛從北京返港，稍後將拍攝警匪題材的劇集及電影。她透露早前為此在北京參加訓練營，接受槍械訓練及鍛練肌肉，每天訓練7小時，練到手臂長出「老鼠仔」。何珮瑜說︰「長槍很重，如不在開拍前接受訓練，拍攝時會不夠力拿槍。」她表示疫情下接近3年沒回港，今次會留港半年，已約了不少好朋友食飯見面。

（即時娛樂）