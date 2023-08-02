破毒強人｜何廣沛演啞巴勁忙 背手語記對白：個腦接近Hang機 (17:22)

由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等合演的無綫劇《破毒強人》，第2集「開場角色」則為啞巴外送員徐安樂（何廣沛飾）。自覺走不出貧窮困局的安樂，因一次意外獲得毒品掙了快錢，為了盡早脫貧、讓妹妹好好及青梅竹馬好友阿Wing（郭柏妍飾）過好日子，安樂捲入不道德交易，並與金融女強人章琳（胡定欣飾）及「一代毒王」文華（陳豪飾）扯上關係。

何廣沛受訪時透露為啞巴角色花了不少工夫，監製笑言何廣沛有望憑「徐安樂」獲演技獎項，他的角色出場後，獲得不少正評，網民指他的配音獨白演繹得別具感情。

何廣沛感激監製指導：「好多謝監製Marco每次親自陪我錄每句VO，全程100% Mon住，就算把聲聽得出係何廣沛，都同平時嘅何廣沛好唔同，配合角色。」何廣沛又指Marco早於拍攝前半年，已通知他學習相關技能，包括手語及電單車。為學好手語，何廣沛找來非健聽人士擔任手語老師，並通過相關考試。

何廣沛表示每次1小時的「靜音」課堂，讓他更能集中及投入徐安樂的世界：「一個星期上兩堂，每次上堂都好寧靜，一個鐘唔出聲，但你唔會覺得空虛。」

何廣沛指拍攝時最大考驗，是大腦要多功能運作，整個過程亦是記性大考驗：「每次拍攝前手語老師都會拍片Send畀我返屋企背，每日都花好多時間背手語。因為拍緊嗰陣，除咗做手語，腦入面都要有對白，要諗住啲對白意思去做，否則面部表情會唔足，但諗對白時又有機會Jam咗做緊嘅手語動作，真係要背得好熟，我個腦成日都接近Hang機狀態。」

何廣沛特別感激老師「隔空」指導：「為配合拍攝環境，對白有時會即場微調，多謝黎老師經常standby喺電話隔籬，我一有新動作都會問佢。」

（即時娛樂）