咁你都唔識｜孖曹敏寶玩遊戲瘋狂互窒 周吉佩嬲到彈起 (16:41)

C君自爆在第一個主持的無綫節目中，曾訪問過吉吉，2人甚有淵緣。（大會提供）

由鄭詩君（C君）、「自稱J2一姐」的黃紫恩（Jojo）、「女版金剛」謝嘉怡（Lisa）擔任主持的遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，後晚（4日）播出第4集，邀來的3組嘉賓來自《中年好聲音》，包括支嚳儀與顏志恒﹑周吉佩與曹敏寶﹑魏嘉信與林鉫徫；C君介紹3組嘉賓時，自爆在第一個主持的無綫節目中，曾訪問過吉吉，2人甚有淵緣。

雖然吉吉與曹敏寶相當友好是公開事實，但2人甫出場即鬥嘴，曹敏寶還向吉吉下戰書：「我長期處於一個下靶位，今次我應該會還佢幾招。」雖然曹敏寶信誓旦旦，可惜全程「講多錯多」，遭吉吉連番割蓆：「我見到佢揀呢個答案，我就知道呢個人冇乜文化」，更一度嬲到彈起：「乜嘢呀，你唔好再講嘢喇你！」曹敏寶只是掛住笑，2人甚有化學作用。

另一驚喜位則落在魏嘉信身上，雖然魏嘉信表情欠奉，但𠩤來是「冷笑話」高手，他出場時說：「贏唔到我哋唔姓陳！」由於他與林鉫徫都不是姓陳，擺明搞Gag。之後，魏嘉信出動三吋不爛之舌，解釋「醟」字讀音由來，由於說時口齒伶俐兼信心十足，令Ｃ君亦聽至雙眼發光，並甘拜下風：「你直頭係嚟破解我哋嘅遊戲！知識推理智慧王！佢呢啲智慧唔係假，係『真智慧』（音：曾志偉）。」

支嚳儀繼續「唱歌成癮」及大拋英文生字，又全程與顏志恒玩包剪揼及點指兵兵，決定出場人選和答案，出場時又大擺「鬥雞眼」表情，相當搶焦！

（即時娛樂）