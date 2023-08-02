真係唔好笑｜遭林秀怡喪啜頸 麥美恩怕醜面紅 郭子豪力王上身 生擒周志康 (18:08)

競技遊戲節目《真係唔好笑》，本周六晚（5日）播出第10集，由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈（FYY）、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀（Yuki）擔任主持，今集嘉賓邀得周志康、林秀怡和楊家寶。

今集大家穿上間條衫分成兩隊玩遊戲，短褲隊成員包括何廣沛、FYY、彭慧中、周志康和林秀怡，長褲隊成員包括Mayanne、郭子豪、奶仔、Yuki和楊家寶。節目甫開始，他們要先後從7張炸彈牌及3張白卡牌中抽一張牌，每玩完一個遊戲，勝方可以用一張炸彈牌，換取敵隊的白卡牌，最後炸彈牌較多一隊就要受罰。

首個遊戲「俾啲反應我」火藥味十足，玩法是每隊各派出一名隊員對戰，其他隊員輪流扮演指令員；每當指令員講出一個身體部位，該隊員就要用手觸摸指定部位，當指令員講出「扑扑槌」時，便要鬥快爭玩具槌仔扑對手的頭。首回合由FYY對戰楊家寶，他們在搶槌仔時各不相讓，最終搞到槌仔也爛掉！

另一遊戲「纏綿霸地盤」則笑料十足，玩法是兩隊各派一員綁在一起，在軟墊上用盡各種方法，發動專屬隊伍的攪拌機，最快將水果攪成汁的一隊為之勝利。環節最大睇頭非Mayanne 對戰林秀怡莫屬，有「禽獸怡」之稱的林秀怡，甫開波就出動「啜啜」功勢，喪啜Mayanne條頸，搞到Mayanne怕醜面紅；Mayanne及後以「麥麥鎖」反擒林秀怡，令觀戰的何廣沛不禁笑說：「我好似睇緊MMA咁！」男子組之爭同樣激烈，大隻仔郭子豪力王上身，對戰周志康時以納爾遜式鎖生擒對方，動彈不得的周志康笑言：「我本身有椎間盤突出問題，但𠵱家好番喎！」場面搞笑。

（即時娛樂）