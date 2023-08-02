黃宗澤觸發腳傷舊患照頂硬上 孖蕭正楠跳經典舞步 (18:34)

黃宗澤練習時曾觸發腳部舊患，但他照頂硬上演出。（大會提供）

黃宗澤（Bosco）參與的綜藝真人騷《野挺有趣》正在熱播，節目中Bosco偕同內地多位年輕藝人，化身活動策劃團隊，以「多巴胺舞會之夜」為主題，Bosco親身上陣還原「巴士跳舞」的經典舞步，但練習時觸發舊患。Bosco邀來好兄弟蕭正楠（Edwin）擔任嘉賓。

今次為多巴胺舞會之夜，Bosco請來Edwin助一臂之力，當Edwin知道組員為「00後」，Bosco指着Edwin為大家介紹：「來！快點叫爸！」Edwin即時反擊指向Bosco：「叫爺爺！」場面搞笑。

大家構思開場舞時，記起Bosco當年於巴士淋雨拍攝《對你愛不完》，Bosco化身黃老師教大家3大絕招，最重要是表情到位。Edwin亦為大家帶來《當旺爸爸》經典舞步，大跳《舊歡如夢》，場面惹笑。

其後，眾人分成男子組及女子組，為舞會排練開場舞蹈，投入排練的Bosco即使腳傷，令動作不連貫，仍表示小事，十分專業。Bosco完全沒有因為腳痛而放棄，更表示最擔心是耽誤隊友，單獨去找跳舞老師加操。

問Edwin如果當年沒入娛樂圈，會做什麼職業？他說：「應該是廚師吧，因為十分喜歡做菜，跟Bosco一樣。」Bosco與Edwin老友鬼鬼，更會上去Bosco屋企食飯。

（即時娛樂）