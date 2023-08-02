真BL唱作組合「新田公路」出新歌 拍MV激吻近2分鐘 (19:05)

由小新和田中組成的真BL組合「新田公路」，推出第3首原創歌《好想大聲講我喜歡你》。（大會提供）

由田中（田見超）與小新（許紹燊）兩個大男孩組成的真BL唱作組合「新田公路」，今年正式出道！2人名字由真人騷《調教你男友》及《全民造星III》走進觀眾眼簾，他們的真誠、可愛感動過不少男女，成為網絡人氣話題，田中與小新感到既興奮又迷失，3年過去，他們回到最自在的重心，以音樂作基調。

組合「新田公路」先後推出2首單曲，年初有充滿幽默感的《It's OK》，然後是《睡前的自我練習曲》，兩者都由大學修讀音樂的小新擔任創作總監，負責曲詞及監製部分，田中是主唱兼「吉祥物」擔當，小新說：「我負責創作同音樂部分，佢就係吉祥物，喺我眼中吉祥物好重要，因為有啲嘢佢做到我做唔到。」

來到8月，新田公路推出第3首原創作品《好想大聲講我喜歡你》，融合台式清新與日系流行搖滾曲風，繼續透過音樂訴說他們的故事，新歌描述的是愛情與遺憾。

小新說：「我諗每個人都唔多唔少有啲遺憾，但係遺憾唔係壞事，當你大個咗回頭睇返，嗰份遺憾其實畀咗好多滋養我哋，甚至係一份成熟嘅勇氣。你會因為嗰份遺憾，令自己更加有經歷，更加珍惜而家有嘅人同事。」

《好》的MV現已於YouTube上架，田中與小新於MV裏回到校園時代，兩個性格南轅北轍的男孩，陪伴彼此度過校園生活，男孩與男孩日久生情，最後沒有開花結果。

MV尾段，兩人於鏡頭前濕身激吻近2分鐘，田中笑謂：「完全唔尷尬，不過睇番Playback，覺得自己惜得好醜樣，個口擘到好大，好似畀催狂魔吸緊個靈魂，完全唔似人哋偶像劇，想叫小新剪晒佢。」

小新指「激吻」純粹宣傳伎倆：「其實係為咗谷首歌，講笑啫，我唔覺得有咩要避忌，少人做，唔代表唔可以咁做呀，日本、泰國、韓國、英國都大把BL劇，幾好睇呀。咁當然都真係劇情需要，個MV先表達到嗰份遺憾感覺，亦都係呢份遺憾，令我哋更加成長。」

這對真BL唱作組合，自資出歌、拍MV、前中後期，甚至宣傳亦親自上陣，小新說：「決定咗要做就盡力做好佢，我哋首歌hit到當然好，但最重要都係想畀聽嘅人，有份支持同陪伴，如果新田公路是但一首歌、是但一句歌詞，可以入到某個人嘅心裏面，就已經好開心。」

（即時娛樂）