無用的謊言｜孖黃旼炫首度合作有火花 金所炫自爆靠「音招」入戲 (23:18)

金所炫和黃旼炫雖是首度合作，但已擦出火花。（大會提供）

《月升之江》金所炫與《還魂》黃旼炫合演新劇《無用的謊言》前天（7月31日）首播，劇集登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費緊貼進度。

今年是金所炫出道16年的日子，她在小休2年後、以《無》回應粉絲期待！近日她接受韓媒專訪，親自解構劇中「穆率熙」一角：「率熙在聆聽別人和分辨謊言過程中，常常被人們弄得筋疲力盡；由於她必須在充滿謊言環境下生活，她害怕敞開心扉，也習慣與人保持距離。」

金所炫入行以來勇於新嘗試，除了首次扮演「超能力」角色，今次也是她跟黃旼炫首度合作，她表示與拍檔默契十足：「一開始他很安靜，但是我們變熟後，我發現他是非常幽默和聰明的人，和他拍攝很有趣，片場充滿笑聲！我們還分享很多表演技巧，他很樂於接受，我認為我們化學反應可以好好地傳達出來！」

被問到如何準備角色時，金所炫公開「獨門秘方」—原來她會因應劇種，配上不同歌曲幫助入戲：「拍攝《月升之江》時，我聽了很多用弦樂演奏的史劇原聲大碟，準備《Page Turner》時，則不斷地播放鋼琴曲。」

金所炫透露曾想過放棄演員事業：「接拍《Who Are You－學校2015》前，我很懷疑自己是否適合演藝工作，也想著要不要繼續下去，但是拍攝這部劇讓我安心，消除了我的疑慮。」

回顧演藝生涯，她笑言「堅持」就是她最值得驕傲的事情：「我認為這可能是我多年來，唯一完成的事情，儘管困難重重，但我堅持了10多年，我因為自己沒有放棄而感到自豪，未來我想成為一個與觀眾一起成長、變老、與他們一同走過人生的演員，就像一個長期陪在你左右的朋友。」

（即時娛樂）