台灣藝人NONO涉性侵遭移送北檢調查 准以50萬台幣保釋 (20:36)

NONO去年和友人合資開設的髮型屋，最近被發現人去樓空。（自由時報圖片）

台灣男星NONO（陳宣裕）今年6月被網紅「小紅老師」指控性侵及性騷擾多名女性後，在社交平台發文宣布即時停止演藝工作及誠心深刻反省。小紅老師及後到台北地檢署按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，台北地檢署亦陸續接獲至今累計8名受害者的提告。台北市婦幼警察隊今早（2日）以被告身分約談NONO，帶着傳票到達其寓所。

據台灣《自由時報》指，NONO當時獨自一人在家，看見警方上門時神色如常，只淡然表示「遲早要面對」。婦幼隊搜索了NONO的寓所及公司，扣查其手機、平板電腦及手提電腦，準備勘查電磁紀錄，釐清有沒有受害人的相關影像。為免有偵查訊息走漏的情况，婦幼隊完成搜索後，請NONO在家直接做完扣押筆錄，然後將他直接帶到北檢進行偵訊。

NONO被移送到北檢時戴着口罩，全程低頭，不發一言。現場擠滿媒體及圍觀市民，也有不少謾罵聲，場面混亂，從北檢大門到樓梯口的短短不到20公尺距離，他就走了5分鐘。據知，NONO庭訊時否認所有指控，稱不知對方告他的內容，否認涉及性侵或猥褻等不法行為。北檢庭訊進行了約個半小時，檢察官認為沒羈押必要，依妨礙性自主等罪諭令他50萬元台幣（約12.3萬港元）交保。NONO在庭訊後留在北檢法警室，等候經理人來替他辦保。近下午4時，經理人帶着50萬元台幣現身保釋手續，NONO離開時緊閉雙唇。

NONO經理人未就事件作出回應。小紅老師得知NONO以50萬交保時驚訝表示︰「真的嗎？」她隨後在社交平台貼出相關新聞及留言「無法接受」，又指NONO「堅持不道歉」、「堅持不承認」。

另外，NONO去年和友人合資200萬台幣（約49.3萬港元）於台北西門町開設的髮型屋，最近被發現人去樓空，且掛上出租牌疑已結業。據地產公司表示出租告示牌早在6月前已掛上，經理人稱不清楚NONO的副業。

（即時娛樂）