姜濤開騒｜逾3000姜糖為偶像打氣 應援區現人龍 周邊產品勁搶手 (19:59)

香港海報大師阮大勇更非常有心思，送上彩色人形氣球，是他和姜濤的Q版公仔，並寫上「阮大勇爺爺支持您」。（劉永銳攝）

MIRROR成員姜濤首個大型個人演唱會，今晚（2日）假亞博舉行首場演出，大批姜糖（粉絲暱稱）一早抵達會場聚集應援區，應援區內擺放了逾44個大型布景板，包括來自英國、美國、加拿大、澳洲、日本及馬來西亞等應援團，另外還有姜濤彩色人形氣球及易拉架海報等各式應援布置，每個擺設都出現人龍排隊「打卡」。

場館另一邊則有一面願望牆，讓姜糖寫上對偶像的祝福。約傍晚6點45分，逾3000位姜糖穿上整齊會服，齊集場館中心，當中更有不少「小姜糖」，眾人揮動燈牌和手燈為偶像打氣，高呼：「姜濤，Good Show，今晚見！」場面聲勢浩大。

至於在購買演唱會周邊商品攤位亦出現長長人龍，當中被搶購的「WAVES」字眼大會Tee，於下午6點15分工作人員已貼出「今日售罄」，而另一搶手的籃球同樣「今日售罄」。

姜濤父母、所屬公司MakerVille、張敬軒、古巨基夫婦以及童愛玲亦送上花籃祝賀，當中姜爸姜媽在花籃上寫道：「寶兒：相信你能乘風破浪﹗祝演出成功﹗永遠支持你的爸媽」。另外，香港海報大師阮大勇更非常有心思，送上彩色人形氣球，是他和姜濤的Q版公仔，並寫上「阮大勇爺爺支持您」，與姜濤父母的花籃，成為姜糖的「打卡」熱點。

（即時娛樂）