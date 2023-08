鍾嘉欣與脊醫老公Jeremy婚後育有3名子女,適逢今個月是大女兒Kelly的7歲生日,鍾嘉欣和老公為女兒舉行大型生日派對,廣邀Kelly的朋友仔同學仔出席,現場有多個粉紅色氣球,Kelly戴了印有BLACK PINK字樣的帽子,身穿粉紅色T恤,活力十足。

鍾嘉欣以英文留言稱估不到女兒已經這麼大:"You make life so much happier, brighter, sweeter and a whole lot more fun! Mommy, daddy, Jared and Anika love you so so much.祝最重要身體健康,幸福平安,繼續做一個開心快樂嘅小女孩."

