MIRROR成員姜濤一連4場首個個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,今晚(2日)假亞洲國際博覽館開鑼,全場爆滿,氣氛熾熱。

演唱會8點30分開騷,姜濤在現場一片藍色燈海及歡呼聲中型爆登場,身穿黑色長褸、挑染銀白色頭髮的姜濤,經過閉關一段時間,身形弗了不少,狀態回勇。姜濤以演唱會主題曲《濤》,為個唱揭開序幕,也是他首次現場演繹新歌,台上配合眾多舞者伴舞及煙花效果,甚有氣派,最後他側躺在長白布上,並由多名舞者在白布後托起,營造凌空視覺效果。接著姜濤再唱出《作品的說話》和《Master Class》,現場尖叫聲震耳欲聾。

