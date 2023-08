next

姜濤一連4場首個個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,今晚(2日)在亞博開鑼,姜濤先以演唱會主題曲《濤》,為個唱揭開序幕,接著再唱出《作品的說話》和《Master Class》,現場尖叫聲震耳欲聾。

姜濤之後再換上另一個全黑造型,獻唱鄧麗君的《我只在乎你》送給姜媽。唱畢,姜濤先向大家打招呼:「大家好,歡迎在座每一位來到我人生正式第一次個人演唱會。」

他談到創作團隊甫開始問他主題時,他愣了很久:「可能今年很多事情都kick住kick住,令自己在創作方面沒什麼靈感,但原來靈感就在我的名字裏面—濤。過去一年,無論我個人還是團隊,都經歷很多浪濤,我希望可以像水一樣,有一萬種形態去接受所有批評及指點,為大家帶來不同音樂種類,就像水一樣,不分流行、古典融合一齊,希望大家enjoy。」隨後唱出《風雨不改》與《亞特蘭提斯》。

