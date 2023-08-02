姜濤屢提自己保持謙卑 肥仔得戚獲「姜味」簽名毛巾 (22:08)

姜濤今晚（2日）在亞博舉行首個個唱，姜濤唱完《DUMMY》後有感而發，他表示很榮幸成為歌手，因為人有太多情緒，作為歌手可以將所有情緒寫進歌裏面。姜濤多謝幕後團隊幫他寫歌，最緊要在歌中找到共鳴，他說：「我成日提醒自己，無論犯錯定成功，都要保持謙卑，我永遠會記得自己曾經是一個DUMMY。」姜糖大叫：「姜濤，I Love You！」以示支持。

其後，姜濤以「重量級人物」介紹師父肥仔（梁業）出場，肥仔甫出場即笑言：「我第一次感受到徒弟仔粉絲的力量。」隨即搞笑用毛巾為姜濤抹汗，然後再拿出筆要求對方在有「姜味」毛巾上簽名，姜濤無奈說：「綵排時沒有的！」肥仔拿着毛巾得戚說：「不知今晚Ig會有多少DM呢？」說完再「加碼」幫姜濤抹多幾下，並笑言：「不夠汗味，索多兩下。」

肥仔又指經常收到DM，問他何時可跟姜濤表演《特務肥姜2.0》：「姜濤說表演不知幾時，但應承個人演唱會一定請我做嘉賓。」兩師徒接着唱出《特務肥姜2.0》。

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（即時娛樂）