林海峰自爆因姜濤再創事業高峰︰提醒自己繼續孝敬後輩 (13:43)

姜濤昨晚（2日）舉行首場個人演唱會時，熒幕突然播出他在叱咤頒獎禮上，從林海峰（Jan）手上首奪「我最喜愛的男歌手」片段，Jan隨即驚喜登場及揚言他等這一晚等了3年﹗Jan說︰「2020年，姜濤第一次得獎，但疫情下的畫面有點遺憾。這晚，是否所有喜歡姜濤的人也在？」他請姜濤重演得獎情况，並指這個獎是屬於姜濤及他的一班姜糖（粉絲暱稱）。Jan續說︰「你們真的用作品說話，作品隨時比姜濤的上榜歌多。你們買多少支牙膏？吃了多少炸雞？喝了多少汽水和啤酒？有沒有做Body Check？買了多少份保險？你們很勤力，樂壇是需要你們﹗你們不止為廣告界帶來新面貌，也為廣播道帶來新面貌。我在商台工作了30、40年，商台只會換主持人和廁紙，但因為姜糖，商台換了鐵閘。你們很厲害，每次姜濤上《口水多過浪花》，你們比我返《在晴朗的一天出發》更早。早前氣溫30幾度，我返工時見到成班『盧覓雪』，個個也一副『熱暑人』的樣子。現場有100多人，但沒人暈倒，所以姜濤你也不可以暈。」

Jan提到每年姜濤生日，一班姜糖將銅鑼灣變成「姜濤灣」時，笑指銅鑼灣的揸弗人不再是浩南，而是「大佬B」姜B（姜濤外號）。他指姜糖每年最重要的「作品」是叱咤頒獎禮︰「我自從頒獎給姜濤後，人氣也急升，登上事業新高峰，臉書的留言全是『感謝林公子咁愛惜姜濤』。我得獎時也沒那麼多留言，最多3句『樂壇已死』、『香港玩完』及『林狗都紅，天理不容』。」Jan叮囑姜濤要努力繼續成為「我最喜愛的男歌手」，令他可繼續做頒獎嘉賓。Jan續說︰「姜濤，你的努力不是要衝出亞洲、成為『亞洲第一』或『紅過羅湖』，而是為了林公子的成就。所以，這個獎是屬於我的﹗麻煩姜濤頒給我『我最喜愛的頒獎嘉賓』﹗」

姜濤聞言頒獎給Jan。Jan裝出驚訝O嘴表情，然後說︰「我答應大家會努力頒獎給他﹗我會提醒自己繼續孝敬後輩，希望後輩每年也提攜前輩﹗冇你，冇我﹗」語畢，Jan宣布將於同一場地舉行3場演唱會，並惡搞姜濤演唱會海報，將海報主角變成自己，令觀眾捧腹大笑。他叮囑現場觀眾要幫忙「掃晒啲飛」，然後約定姜濤明年1月1日叱咤見。

Jan落台後，姜濤笑稱兩人事前沒綵排，他不知道會這樣，剛才被對方「轟炸」到說不出話。姜濤說︰「每年《叱咤》，我不是怕得獎，而是怕他（Jan）出來那一刻。每次也有意想不到事發生，我在第一年就O嘴。對我來說，林海峰是很神秘的人。我有很多事想請教他，如他每年如何想出在頒獎禮上的內容；他亦改變了我演藝事業的方向。往後有沒有『我最喜愛』獎項也好，希望每一位也成為『屋企人』、最親近的人，這個『我最喜愛』就足夠了﹗」姜濤最後唱出《蒙著嘴說愛你》，為首晚演唱會畫上句號。

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（即時娛樂）