姜濤一連4場首次個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》昨晚開鑼,林海峰(Jan)以嘉賓身分驚喜現身,自言在叱咤頒獎禮上頒獎給姜濤後,他自己的事業再創高峰,又指姜糖們(粉絲暱稱)影響力強,而且跟偶像一樣用作品說話,每年推出包括「姜濤灣」等不少應援「作品」,而當中最重要的就是叱咤頒獎禮。

面對Jan的發言,姜濤不斷傻笑,及後表示兩人事前沒綵排,不知道會這樣,因此被Jan「轟炸」到說不出話。完騷後,姜濤在社交網轉發逾3000位姜糖開騷前在場館內的打氣片段,留言向他們說多謝。姜濤又對Jan說︰「完全殺我一個措手不及... 今日,真係好多謝你,好希望畀你見到我嘅成長。」

