寵愛Pet Pet｜《東張》女神梁菁琳首拍劇做番老本行 (15:36)

林夏薇、周嘉洛主演的劇集《寵愛Pet Pet》昨晚（2日）一集講述狗狗皮蛋（董敬文）遇車禍急需做手術，惟主人徐輝（鄒兆霆飾）一直失蹤。因一次意外獲得與冬甩（金毛尋回犬Romeo飾）「傳心」神技的汪聲仁（周嘉洛飾），藉着與冬甩「心交」得出重要線索並找到徐輝。原來徐輝因為失業及太太（吳紫韻飾）懷孕等問題，不夠錢支付皮蛋手術費才失蹤，他為此十分內疚。另邊廂，皮蛋沒有怪責主人，更希望主人不要花錢醫治牠，寧願主人將錢用在將會出世的小主人身上，牠陪伴主人多年，死後也不會有遺憾。聲演皮蛋的董敬文表示配音時被對白觸動︰「為別人犧牲係需要好大勇氣同好有愛。養寵物要負很大責任，唔會貪一時過癮。」

昨晚有一場冬甩與一班狗仔朋友玩「真心話大冒險」的戲，當中包括吳綺珊聲演的妹豬、霍健邦聲演的柴九、李芷晴聲演的BB及易智遠聲演的當奴。妹豬慨嘆被絕育後失去雄風，聲線變女仔，連名字也由「強牛」變成現在的「妹豬」。選擇「大冒險」的柴九被派去鬧主人，飾演柴九主人的正是霍健邦，令他變相自己鬧自己。

《寵愛》播出後，飾演獸醫的《東張西望》外景主持梁菁琳引起關注，原來她入行前真的是一名獸醫，因獸醫背景獲得首次拍劇機會，她拍攝時也有以其專業知識或相關網絡協助劇組。梁菁琳透露對貓、狗、兔仔的皮屑敏感，因此從前主要為雀鳥、鼠類、爬行動物、魚類等珍禽異獸診症。她說︰「敏感對做獸醫嚟講一定有影響，如果貓狗比較多時，我會用少少敏感藥，所以都處理到。」

（即時娛樂）