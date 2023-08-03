港姐2023︱郭珮文自揭有社交恐懼 王怡然贈風車予高層樂易玲 (17:29)

無綫《2023香港小姐競選》16位佳麗早前在黎諾懿及謝嘉怡、梁凱晴帶領下到越南拍外景，過程製作成特備節目《2023香港小姐競選Hello Miss Hong Kong@越南》，將於本周六（5日）播出。

節目除了有16位佳麗拍攝MV及個人照片，還有團隊戰、《2023香港小姐閃耀越南晚宴》個人戰及各人剖白心聲的Fine Dining及營火會等。在團隊戰中擔任溝通橋樑的莊子璇（Hilary）直言重視團隊合作精神，卻指自己私下是宅女，最愛在家打機和煲劇，希望今次參選能像平日打機一樣不斷升級。她在晚宴上先拔頭籌贏得「越南越愛香港小姐」，被大會司儀黎諾懿指「零勝算」時淡定回應，並一度賣萌扁嘴。王敏慈（Lovelle）5、6歲開始學古箏，小學五年級時已考獲10級。她在越南之旅上表演彈古箏後一鳴驚人。郭珮文（Juliana）在團隊戰中憑自身經驗給予不少寶貴建議，與遊客互動時亦表現自然。不過，Juliana有輕微社交恐懼，面對人潮時會感到慌張。

王怡然（Lynn）在晚宴上稱會將風車送給台下的樂易玲，她指樂易玲在首輪面試中選了她，她參選以來一直順利，令樂易玲笑逐顏開。姜依宁（Jenny）在以「感激」為主題的營火晚會上獲4位佳麗表達感激之情，當中以陳霈錤（Hera）最激動。Hera淚眼感激Jenny︰「好多謝你，我跳舞好差，你第一個主動教我，我哋都要對自己有自信。」

（即時娛樂）