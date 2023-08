陳健安推出《好好掛住》Acoustic版 新MV終於做主角 (17:32)

next

陳健安(安仔)上月推出新歌《好好掛住》及舉辦「好好掛住 作品分享」展覽後,日前特意錄製《好好掛住》Acoustic版回饋樂迷。他說:「經歷咗掛住之後嘅一個新版本,叫做《好好掛住Catch You Later》。」《好好掛住》Acoustic版歌曲監製和編曲賴映彤擔任琴手,樂隊Nowhere Boys結他手Kenneth彈Banjo伴奏。Banjo結他配上鋼琴的聲音令安仔與填詞人李文曦覺得有送別禮的感覺,遂決定將這個版本命名為「Catch You Later」。安仔說︰「個名幾Chill,唔係好傷感,好似我喺送別禮上面,送呢首歌畀離開咗同埋掛住嘅人同事,最後講一句『Catch You Later,遲啲見』。」

安仔在原版《好好掛住》MV中,找來江𤒹生(AK)、商台DJ江慧楓及「造星V」參賽者符紀男(Tiger Foo),以畫作分享內心想好好掛住的「動物」、「家」和「親人」,反而他在MV中出現的畫面有限。今次的Acoustic版本MV中,安仔做回主角,導演更將拍攝場地變為「好好掛住 作品分享」展覽中出現過的memo牆,將當日歌迷以文字紀錄的思念字句再呈現在MV內。

錄音前,安仔刻意幫自己「洗腦」,忘記原版的唱法,在唱腔上作出調整。他說︰「轉一轉啲旋律,有少少Folk Song感覺。我錄音時要忘記之前版本嘅樂句,用英文亂咁唱,轉咗好多個拍子。我喺過程入面搵到新嘅樂句,第一句已經同原版唔同。新嘅版本唔係純粹轉咗編曲,而係重新灌錄,比原版速度快少少,希望畀到新嘅版本大家聽。原版適合靜靜哋喺屋企聽,新版我建議搭緊車望住唔同風景,或者揸緊車播出嚟,我覺得都幾啱咁樣去聽。」

