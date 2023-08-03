容祖兒復「騷」兩天 心態堅定 珍惜最好時光：心急也沒用 (19:18)

容祖兒因病延期3次的《ANOTHER SIDE……JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會，前晚（1日）及昨晚（2日）恢復演出，補辦7月22日及7月23日兩場。容祖兒今晚（3日）在社交平台貼相，她表示演唱會重新啟動兩天，已整頓好心情重新出發，身體雖然趕不及回復最佳狀態，但心態卻豁然開朗更加堅定。

她寫道：「珍惜當下，當下便是最好的時光，原諒自己，暫時不去想那些惱的事，心急也沒有用，去唱喜歡的歌，見愛我的人，每天把那兩個多小時，當作是上天送給我的禮物，只管做自己，好的事情一定會如約而至。」

（即時娛樂）