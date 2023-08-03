台灣學呢啲｜施焯日幫林映暉按腳 因一句話搞到勁尷尬 (19:23)

3位主持林映暉﹑蔡景行和施焯日進入「實戰」後，齊遇滑鐵盧，單是學習如何在乘客面前，示範使用安全帶及氧氣罩，已顯得雞手鴨腳。（大會提供）

J2節目《台灣學呢啲》今晚（3日）及明晚（4日）播出最後兩集，節目由兩位J2er施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）和林映暉（暉哥）擔任主持。

今晚一集，3位主持來到台北一所科技大學的航空服務管理系，初嘗衝上雲霄體驗；正式上課前，他們先換制服學習站姿和步行儀態，性格爽朗的暉哥，著上黑絲後如有神助，忽然變端莊，更輕易掌握航空界Catwalk！

雖然「姿勢」輕鬆過關，但進入「實戰」後他們齊遇滑鐵盧，單是學習如何在乘客面前，示範使用安全帶及氧氣罩，已顯得雞手鴨腳。是日最大挑戰，是如何應付奧客，「行發」在模擬情境題中，需應付對餐飲諸多不滿客人，由於客人還出奇不意地怒吼：「我付的錢比前面的人少嗎？」令「行發」嚇到語塞不懂反應，最後更引發其他乘客集體起哄，場面混亂。

明晚（4日）最後一集，3人到訪台南一所藥理大學化妝品應用與管理系，學習特技化妝，Arthur按課堂要求幫暉哥按腳，暉哥衝口而出一句令大家異常尷尬。

此外，《隔山買假期》最後一集，明晚（4日）10點半J2（82台）播出。今集兩位主持姜麗文及林沚羿（Venus）由近郊返回東京，介紹當地可供港人投資不同樓盤類型，包括靚裝中小型旅館、共享工作空間及特色網紅民宿。

該所民宿由網紅孖生兄弟Kou及Hiromu設計，2人成功將面積約66平方米的房子，變成3層使用空間，堪稱「空間小偷」。整個設計概念最令姜麗文喜出望外的，是位於二樓天花板的「隱門」，只要將「隱門」打開，便可看到通往3樓樓梯，3樓設計更是為有小朋友的家庭度身訂做，就連牆壁顏色選擇也別具心思。該所民宿設備俱全、交通方便，售價只需港幣約225萬，難怪姜麗文聽完價錢後也心郁郁呢﹗

（即時娛樂）