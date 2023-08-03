港姐2023︱莊子璇獲胡定欣稱讚受寵若驚 不怕惹人妒忌 (19:47)

《2023香港小姐競選》16位候選佳麗今天（3日）出席健康產品活動，眾人經過一輪遊戲後，4號王怡然贏得「最美Pose」冠軍，3號鄧凱文及1號吳詠婷獲頒亞軍及季軍。15號莊子璇受訪時稱從小已體弱易病，是個「西藥煲」，希望決賽當日不會帶病上陣。談到胡定欣點名稱讚，她表示受寵若驚，最緊要做好自己，不怕成為焦點令其他佳麗眼紅。

王怡然得「最美Pose」冠軍十分開心，早前感染新冠病毒的她稱身體已好了很多，會多飲水保持健康。身穿背心的6號胡睿涵不時將手放在胸前以防走光，她指服裝是公司安排，沒覺得尷尬，並表示已戒食晚餐及碳水化合物，體重輕了2公斤，希望再減5公斤。只有18歲的她稱有自信及潛力是其優勝地方，其他佳麗也很照顧她。16號郭珮文未開始減肥，她自言抵受不住美食誘惑，會在穿泳裝前5日開始節食。

陶大宇以代言人身分參與活動，透露10多年前割除膽石後開始重視養生。他認為現場16位佳麗都是冠軍，指她們無得輸。陶大宇說︰「聽聞今年有不少學霸佳麗，參選經歷是書本上學不到的，希望她們好好珍惜和享受。」陶大宇被問到可想當港姐評判時說︰「我沒經驗，做評判要獨具慧眼，不知我有沒有這條件。」他表示最近主力在內地工作，登台時仍被點唱《倒轉地球》。監製鄺業生逝世，陶大宇稱兩人10多年前在上海合作過，希望對方一路好走。

（即時娛樂）