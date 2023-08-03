吳業坤日籍太太Aiko隨夫姓叫「吳愛子」 暫未有造人大計 (20:25)

吳業坤（坤哥）日藉太太浜口愛子（Aiko）和陳凱琳（Grace），今天（3日）到銅鑼灣出席活動，2人在導師指導下分別製作蛋糕和日式便當，又分享日常下廚的點滴。今次是Aiko婚後來港生活首次出席活動，活動上全程用廣東話與司儀對答，受訪時有翻譯員在旁，亦盡量用廣東話作答，且聽得懂傳媒提問。

Aiko表示正努力學習中文，除了老公坤哥教之外，最近還跟老師學習及學寫中文，她又指已適應香港生活，覺得香港很有魅力，人亦好，食物好吃，但曾在街上見到有人赤裸上身，嚇了她一跳。她說﹕「老公在家中都會赤裸上身。」

Aiko很開心出席活動搵真銀，透露已簽經理人公司，之後還有工作，有機會亦想與老公一起拍劇。問她會否介意老公與對手有接吻戲？她說﹕「工作沒辦法。」但坤哥不讓她與人拍親熱戲，她聞言說﹕「真係㗎？（坤哥說視乎片酬而定？）OK呀。 」

她和坤哥早前到清邁旅行，問她有否順道「造人」？Aiko表示目前先工作，加上早前收養了一隻松鼠狗BB，暫未有造人計劃。說到坤哥笑言沒錢買機票去日本，Aiko也笑言﹕「我都冇錢買。」大讚老公為人幽默，哄得她很開心，並透露婚後跟隨丈夫姓，證件已改名為「吳愛子」。

Grace大讚愛子很sweet，很好用心背讀中文，表達十分流暢，衣著又優雅。Grace和鄭嘉穎快將結婚5周年紀念，說﹕「每年8月都很忙，結婚周年紀念外，亦是老公和爸爸生日，由於相差一天，所以每年生日都一齊慶祝，但今年結婚周年想二人世界，因為兩個人很久沒出街拍拖了，平時服侍三個兒子，當天想出街吃飯讓人服侍。」問她會否送個女兒給老公作為生日？她說﹕「唔使啦，我咁可愛。」

（即時娛樂）