《釀魂》8.24上映 盧瀚霆拍動作戲唔惜身 感謝姜大衛提點 (21:20)

由盧瀚霆（教主，Anson Lo）、姜大衛、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡、袁澧林和林耀聲合演的電影《釀魂》，已定於8月24日上映。

教主透露《釀魂》懸疑走向的背後，原來亦有動作場面，他說：「這部電影雖然是驚慄片，不過片中卻有很多動作場面，場景近乎全部在戶外，充滿泥濘和灰塵，很多場面都在惡劣場景下拍攝，在頗危險的情况之下進行。」教主喜獲前輩姜大衛提點，應付動作場面調度，他為求效果毫不惜身，回想與John哥（姜大衛）的動作戲大表值得，他說：「其中一場給John哥打倒，被他拖行回家。那場戲的戲服裏面，只放了一塊紙皮，幸好John哥照顧我，擔心我被地面石頭和樹枝弄傷，加上工作人員都做足安全措施，因此拍攝效果很滿意。」

教主除了得到前輩加持，更有連續合作兩部電影的陳紫萱做拍檔，他大爆2人私下話題不斷，在現場卻近乎零交流。教主在片中與John哥、紫萱兩父女結下不解緣，他說：「今次第2次跟紫萱合作，相比《假冒女團》以喜劇形式演出大感不同，上一次拍攝期間，都是嘻嘻哈哈度過。拍攝《釀魂》時，無論用膳或拍攝以外的時候，大家近乎不聊天，尤其有幾場，我跟紫萱需要有情緒化演出，那幾場特別感受大家默契，只有一個眼神，已經知道大家醞釀情緒，今次拍攝反而沒太多交流和聊天，我覺得我和紫萱帶出不同的一面讓觀眾看見。」

教主首次拍懸疑劇情片，在《釀魂》遇上新晉導演岑嘉彥（Kelvin），他形容對方一個字－「靚」，他指的「靚」是導演對畫面細緻和認真：「第一次和Kelvin合作，是很開心經歷，拍攝前已聽聞過Kelvin所有作品都很靚，美術感特別重，充滿藝術氣息。」

（即時娛樂）