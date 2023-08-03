洪嘉豪出席「院友」專場簽唱會 玩遊戲擺烏龍被粉絲笑 (21:17)

一向愛惜粉絲的洪嘉豪在活動當天獻唱《海邊的阿豪》和《隨波逐流》，和粉絲近距離玩遊戲，更和粉絲簽名合照，整個活動足足玩了10小時。（大會提供）

洪嘉豪（院長）最近推岀全新專輯《Cleanse》，專輯推出當日立即「斷貨」，不少「院友」（粉絲暱稱）撲碟撐偶像，更重金包場在九展邀請嘉豪出席院友專場簽唱會！

一向愛惜粉絲的洪嘉豪在活動當天獻唱《海邊的阿豪》和《隨波逐流》，和粉絲近距離玩遊戲，更有求必應和到場支持粉絲簽名合照，整個活動足足玩了10小時。

其中一個遊戲玩誰是臥底，洪嘉豪以為自己是臥底擺烏龍，被Fans笑「你識唔識玩㗎？」及後逐一送贈親筆簽名海報時笑言：「好似畢業典禮咁派畢業證書，各位院友畢業啦！」

洪嘉豪說：「嚟到綵排時好驚訝，佢哋完全當一個小型騷咁做，又搵咗我老友Oscar做今次主持一齊玩，仲有成隊Crew拍片又影相咁，見到在場走走趯趯嘅『工作人員』，全部都係平時出嚟支持我嘅fans，嗰種感覺雖然有啲唔慣，但係好感動，好多謝佢哋咁支持我。

近半年少咗機會見到大家，唔係離港工作，就係喺錄音室錄歌，好開心有呢一個機會可以同佢哋玩遊戲﹑傾偈見面，但係因為場地有限，就算係Fans Club會員，都要抽門票先嚟到，好記得有一位fans同我講，佢專登喺外地飛嚟香港參加今次活動，我幫佢簽完名後要趕去機場搭飛機走，好希望嚟緊定期都可以有Fans meeting見哂咁多位院友。」

（即時娛樂）