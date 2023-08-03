戀講嘢｜193自爆曾有逾30位舊愛 遭Kay身邊人狠飛後傷心1年 (22:37)

193接受謝安琪逼供講情史，193透露曾被Kay身邊人狠飛，為此他單身了一整年。（ViuTV圖片）

謝安琪（Kay）接受由ERROR成員193（郭嘉駿）﹑郭奕芯（Ashina）﹑譚凱倫（Helen）和鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV節目《戀講嘢》嘉賓，Kay在節目內分享和老公張繼聰甜蜜溫馨事，昨晚（2日）播出一集，Kay反客為主擔任嘉賓主持，向193大逼供問他的情史，193顯得坐立不安，笑指似坐電椅。

Kay叫193說說以前比較難忘的前度，193說：「相處嘅話冇非常難忘，因為以前經常拍散拖，好多都唔記得咗。」193自爆有30個前度：「中學時拍散拖，一星期拍一次拖，所以真係數唔到，有啲甚至唔記得。（你肯定那時算拍拖嗎？）咁我拖手同惜惜，好出奇咩？年輕人係咁㗎喇。」

Kay再追他有沒有難忘的前度，193此時說：「有一位Ex其實同你（Kay）有關係，都唔知講唔講好，我平時唔提呢件事。（你說說她有什麼特別？）其實唔係好特別，其實佢係我喺英國讀書時認識嘅香港人，拍咗只有幾個月至半年，分手係因為當時嗌交，當時我都唔知點解，到𠵱家我啲朋友都解釋唔到，我會死纏難打，求佢唔好分手，去佢屋企附近等佢。我啲朋友都話『佢憑乜嘢？』咁我𠵱家諗番：『係喎﹗佢憑乜嘢？』咁之後我都有拍拖，因為釋懷咗就冇所謂，都係一段愛情嚟啫﹗

當時冇話好快有第2個，因為已經大個，應該讀緊大學，當時甚至成年冇拍拖。我記得係佢（前度）先提出分手，多數畀人飛會好傷心，嗰排我聽周杰倫嘅失戀歌，我係咁聽，每日都聽到喊，我大個咗先覺得原來有啲人，投入失戀漩渦，未必好投入嗰段愛情本身，但原來好享受失戀感覺，跟住我整年都冇拍拖。」

193表示入行後拍劇時，Kay有份客串該劇，193重遇前度，當時他大為驚訝為何前度會在片場出現，當晚193收到前度信息：「𠵱家見到你咁樣都開心，恭喜你！」他曾想過是否回覆對方，但考慮到自己現時身分，便決定不回覆對方。

由於前度為Kay的身邊人，193直言起初見到Kay時，也會感到尷尬，不敢多說話：「因為我知道有人數落我好多，佢哋講到好誇張，話我分手打佢。（Kay：呢啲我冇聽過）可能娛樂圈以訛傳訛。（Kay：我只知你哋拍過拖，但我唔知咁多嘢。）純粹以訛傳訛，我之前一直介意呢件事，唔好屈我啦，但我一向唔講感情事，我係偶像嚟嘛。」

（即時娛樂）