AGA新歌MV致敬80年代美式驚悚片 自愛要學會擁抱陰暗面 (22:30)

江海迦（AGA）推出新單曲《Count to Ten》，從歌名字面理解歌曲因她入行10周年而生，挑戰從未嘗試過的曲風。

《Count to Ten》主打美式復古曲風，同時延續 《MIZU》及《Miss u Goddbye》的核心主題——自愛。一段關係中，如果我們委曲求全，盲目遷就別人而改變自己，其實如同死去沒兩樣，尋找自我價值，擁抱自己的光明與黑暗面才算是愛自己。AGA創作的源起，是希望向米高積遜（Michael Jackson）的《Thriller》致敬，特意找來MJ變成狼人前的配樂聲效放到《Count to Ten》前奏之中。除此之外，AGA成長時期非常喜歡著名結他手Eddie Van Halen，今次新作亦加入大量電結他元素。

MV由台灣著名導演比爾賈操刀，配合歌曲主題及氛圍，畫面以1980年代美式驚悚片風格作主導，遠赴台灣拍攝，開鏡前一天AGA與導演見面，交流大家喜歡的1980年代西方驚悚電影、影視作品，二人討論後，決定畫面上向Michael Jackson《Thriller》MV、電影《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）及《鬼驅人》（Poltergeist）致敬。《Count to Ten》MV於台灣「美國渡假村」取景，AGA在滲著橘紅燈光的美式小屋前，雷電交加吹起漫天落葉之下狂舞著，在混亂中自得其樂。

屋內AGA換上如希臘神話美杜莎的暗黑造型，散發著致命誘惑的魅力。AGA又以睡衣造型穿梭幽暗森林，在睡房被夢魘騷擾。

（即時娛樂）