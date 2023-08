MIRROR成員姜濤昨晚舉行第2場個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,請來張繼聰及謝安琪夫婦擔任嘉賓。姜濤完成演出後,在社交平台上載兩張他在舞台底扁嘴及微笑的照片,留言︰「還有兩天!就可以吃火鍋了~」張繼聰留言「Thank you for having us bro」,感謝獲邀做嘉賓。

姜濤曾在演唱會上揚言視姜糖(粉絲暱稱)為屋企人,不少粉絲因此留言「同屋企人一齊打邊爐囉」、「點解你未約我?」、「我book咗枱啦」、「我哋依家一家人了,係咪可以一齊去打邊爐啊?」;有姜糖提議︰「話時話,有冇諗過同埋『家人們』一齊打先?最少成萬人,地方就難搵啲!可以考慮下搵個時間開住live打,我哋自己(byop) bring your own hotpot,一路睇你打,我哋又打。」

