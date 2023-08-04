拖謝安琪合唱突見張繼聰現身 姜濤嚇親︰你呢個時候出嚟 (15:05)

MIRROR成員姜濤昨晚舉行第2場個人演唱會，請來張繼聰（阿聰）與謝安琪（Kay）夫婦現身。Kay先出場，與姜濤手拖手合唱《戀愛達人》，唱完後爆姜濤當初邀請她來合唱及拖手，但前日綵排時卻不敢望她。姜濤尷尬笑着解釋︰「因為綵排時阿聰喺隔籬，佢真係喺隔籬﹗我真係好鍾意你！」豈料此時，張繼聰突然從台底升上來，嚇到姜濤退後兼大叫︰「嘩﹗你呢個時候出嚟嘅﹗我唔知呢個，點解？」張繼聰扮惡問姜濤︰「喂！呢個女人邊個嚟？我哋之間點可以有第三個人喺度？」Kay緊接問姜濤︰「我都想問，你請我嚟做嘉賓，你請佢嚟做乜呀？」張繼聰續說︰「唔係呀﹗佢嚟拖你手，又唔畀飛我，就叫我升上嚟睇你哋拖住手﹗吓？」姜濤即時鞠躬道歉，Kay和張繼聰一起拍拍他，Kay說︰「幫你唔到呀﹗」

張繼聰多謝姜濤請他們來，隨即又問︰「其實點解會請我嚟？請佢（謝安琪）就明啦﹗」Kay說︰「我都唔明㗎﹗佢話請我嚟唱歌，但又唔望我﹗我其實唔係好明。」姜濤再解釋︰「其實一直好想請兩位，我《叱咤》之後有幾個月好靜，張繼聰前輩嗰時畀好多鼓勵。」張繼聰叫姜濤不要叫得那麼生疏，笑言「張繼聰前輩」這稱呼令他好像80幾歲似的。Kay同意，提議姜濤改口稱呼張繼聰做「聰仔」。姜濤說當時不想回覆任何人的訊息，很怕開手機，很開心張繼聰在那段日子幫了他很多。

張繼聰對現場觀眾說︰「阿姜在我眼中跟大家有點不同，他在你們眼中是個非常有音樂才華的表演者、好靚仔、打波又勁。我眼中的他也是，但多了一點。撇低所有名氣，我們有一起工作、打波、相處過，有無止境的one on one。他在我眼中是一個非常勤力、善良，非常年輕的天才，但他正在面對及承受的，不是很多人能明白，所以我很愛惜他，經常很擔心他。我永遠最關心你（姜濤）的心理﹗」Kay笑言不用關心姜濤的生理，張繼聰聞言說︰「生理？弗啦﹗」張繼聰叫姜濤望望台下歌迷及未能到場的粉絲︰「將來你看手機或電腦，見到有人攻擊你時，不要為那個你看不見的人不開心，你要記住這班人﹗」

Kay讚張繼聰講得好及說︰「我幾心痛，他（姜濤）有時對自己要求很高﹗他『生力軍』那年，我那年哮喘食藥食到手震，覺得應該表演不到，但他很好，很願意配合那次演出，由本來合唱變成加入彈鋼琴部分。誰知他原來不會彈琴，於是我們設計了少許容易上手的彈琴部分，但他始終要回去練習。那首歌，我們本應每人唱一半，他最後唱了全首歌。那首歌是我的新歌，我自己也不記得，但他很努力背了全首歌，所以那年我很感激他。一個那麼重要的演出，我當時不知怎算，但他幫了我﹗當時我吃了藥，手在震，但他比我更震，還出手汗，很緊張。由那時開始，我覺得這個年輕人很值得愛惜。他有時覺得對不起歌迷，因為他被批評時，歌迷要一齊承受及不開心。你（姜濤）不要那麼傻，因為他們真的很惜你。」

（即時娛樂）