港姐2023︱莊子璇否認扮大牌被杯葛 郭珮文回應兩度倒米 (18:31)

《2023香港小姐競選》16位佳麗今日出席活動，獲頒「完美體態大獎」的16號郭珮文（Juliana）自覺體態未算完美，但有自信心搭夠，腰骨挺得比較直。她希望多減5公斤，令自己上鏡時更好看。郭珮文說︰「我會盡量吃少一點，可能最後未能達標，只減到2、3公斤。」15號莊子璇（Hilary）也想減5公斤，但同樣沒信心能成功。

莊子璇被指愛黐幕後、耍大牌，結果被其他佳麗杯葛，更被網民封為「黃心穎2.0」。她被問到此傳聞時表示︰「可以問其他佳麗是否真有其事﹗跟幕後一起工作多了，大家開始混熟，有傾有笑、互相關心，沒想到會因此被人說。」莊子璇問好友郭珮文︰「我對你好不好？」郭珮文答「幾好」，莊子璇卻反問︰「只是『幾』？」郭珮文即改口︰「不好意思，說錯了，是很好。」

談到莊子璇被封為「黃心穎2.0」，郭珮文口快快表示︰「我覺得有點似﹗不是，不是，我認錯人。」莊子璇否認如黃心穎般進擊︰「不敢當﹗我在後台時不說話，不會跟大伙兒圍起來聊天。我不是進擊，是小透明﹗」3號鄧凱文（Eris）強調跟莊子璇是好朋友，指對方沒架子、愛開玩笑搞氣氛。她說︰「Hilary與其他佳麗相處十分融洽。我在參選前看過劇集《美麗戰場》，以為會很恐怖，衣服會被人整爛，但結果沒有，可能我沒攻擊性吧﹗Hilary不是這樣的人，在越南拍外景時常到我房間傾偈、敷面膜。」

（即時娛樂）