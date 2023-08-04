謝高晉打甲一籃球聯賽受傷 右眼簾縫10多針 不擔心破相 (21:20)

「建龍飛馬」甲一籃球員兼歌手謝高晉昨日參與甲一的籃球聯賽，比賽途中不慎被對手開波時打倒至右眼眼簾位置爆開，直接倒地。比賽後，高晉隨即前往醫院縫針，共縫10多針，當中的傷口位置有2.5cm。不過他仍然識講笑，指自己被人打。

高晉回憶說：「當下好似打拳，畀人KO一樣，直接倒地，然後感覺到右眼好痛。起身就感覺到已在滲血，全部人都叫我坐低，唔好郁，因為見到爆咗。」

高晉受傷流著血也堅持完成比賽，直到比賽結束後，才前往醫院睇急症。他說：「一共縫了十幾針，右眼眼簾位置就有2.5cm的傷口。」他不用留醫，當時凌晨3、4時才離開醫院，縫針縫了一個小時。」他指基本右眼區域一直都痛和腫，幸好沒有傷及眼球，下星期覆診。傷口深會否害怕破相？高晉笑言：「破相就唔係好驚，因為本身個樣就唔係太好，哈哈！」

高晉原本打算不再打波，只想專注在唱歌、拍戲的事業上，但因為今次的事激起鬥志：「今年聯賽都會繼續打，而我新歌同我受傷日子同一時間出街，新歌係講一些決定。由入行開始，已經決定了要好努力做好每一個角色，因為不論當一個演員、運動員以及歌手，只要有一顆堅定的心就唔需要害怕任何事情，一心努力向自己嘅目標進發！」他更揚言會繼續打好波，希望更加多人支持香港的籃球。

（即時娛樂）