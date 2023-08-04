新《梁祝》｜梁兆明預告給戲迷驚喜 梁非同反串演祝英台有共通點 (22:38)

粵劇當紅文武生梁兆明與新晉花旦梁非同合演粵劇新《梁祝》，演繹梁山伯與祝英台家傳戶曉的淒美動人愛情故事。資深傳媒人兼創意班主彭美施（施姐）以百萬打造靚人、靚衫、靚景、靚聲的新《梁祝》，透過現代科技融合藝術美學概念，將傳統粵劇帶來破格演繹。除有「雙梁配」，還有粵劇殿堂級大老倌吳美英出任藝術總監，8月24日至26日假西九文化區戲曲中心大劇院演出。

梁兆明非首次演劇目《梁祝》，今次劇本經重新編寫，加上舞台設計、服裝、佈景、燈光投影和音樂效果的新元素配合，他相信在保留原汁原味的故事人物性格同時，也令整體節奏愈趨緊湊，視覺享受添加精彩豐富。他預告會為戲迷大送驚喜：「印象之中，我好似未試過，透過水墨畫的風格意念演出粵劇。因為故事圍繞我們做書生，想借水墨畫為角色營造清雅和仙氣感覺。」

梁非同首次演「祝英台」，但她不感到很陌生，因父親酷愛聽《梁祝小提琴協奏曲》，她從小到大對歌曲旋律耳熟能詳，亦欣賞過關於梁祝的舞台劇、電影、電視等，對今次演出特別期待和興奮。她說：「我覺得祝英台是一位好了不起的女性！她很獨立、有膽識、為追求自由和自己心願而決心去做事的女仔。」外表斯文的非同性格比較男仔頭，加上幕後團隊設計的造型，配合演繹，她有信心反串演出。

非同感激拍檔梁兆明帶領入戲，令她在排練過程及正式演出會感覺安心。還有兩位資深前輩吳美英和廖國森的口傳身授，她相信粵劇的藝術文化必定可以繼續承傳。獲前輩教路，非同嘗試尋找自己本身和角色的相同之處，以助更易投入角色產生共鳴。她表示與角色有一共通點：「祝英台為自己理想，很堅持原則，甚至可以叫硬頸固執。我有時都幾固執，不過如果為自己夢想而要達到目標，亦不妨大膽爭取。」梁兆明亦與「梁山伯」性格有相似地方，為人正直和認真。他認為未必一定要演與自己相似的人物，做演員應接受不同角色考驗才有挑戰性。

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（即時娛樂）