寵愛Pet Pet｜周嘉洛《愛‧回家》形象太入屋 林夏薇開工叫錯拍檔做金城安 (13:53)

周嘉洛、林夏薇主演的劇集《寵愛Pet Pet》，昨晚（4日）一集講述過氣廟街歌后尹玉紅（林漪娸飾）的愛寵蟒蛇「寶寶」因想回歸大自然不願生蛋，引致「卡蛋」生命垂危，但玉紅拒簽手術同意書。與寶寶合作登台多年的玉紅原來一直有心結，30年前因失聲失去電視台演出機會的她，以為可以回歸幕前之際，卻被告知只能在大合唱環節出現。玉紅非常失望，在化妝間對着鏡子邊搽唇膏邊忍淚，回家後崩潰對着寶寶爆喊。她最終在家人支持下學會放下，決定將寶寶送返大自然。

林漪娸在劇中與蟒蛇有不少對手戲，又化濃妝穿閃片衫。她說︰「呢個角色嘅化妝濃好多，要戴好多唔同假髮，好有80年代感覺，造型好特別。我有少少驚蛇，如果唔係拍嘢都唔會接觸，但演員一拍嘢就會拋開自己，只要角色需要就會做到。」談到道別時吻別寶寶，林漪娸說︰「嗰個吻係即時嘅感覺嚟，有時感情到就會做出好多行為同表情，係會自己流露出嚟。而且劇本寫得好感動，好容易帶到你入戲。呢個角色對我嚟講係一個突破，因為我好少做呢類角色，演處境劇比較少感情戲，今次可以見到林漪娸另外一面！」

劇組日前公開花絮片，周嘉洛因在《愛‧回家之開心速遞》中的角色「金城安」太深入民心，林夏薇、徐榮拍攝時先後叫錯他「汪聲仁」做金城安。飾演「冬甩」的金毛尋回犬Romeo拍攝時扭計「走佬」，令林夏薇一臉無奈；身形嬌小的她更曾被Romeo強行拖着走。監製陳耀全透露Romeo拍完第3集的診所搗亂戲後，翌日補拍鏡頭時不肯進入診所場景，之後更挨住他，也許是想要求快點收工。

（即時娛樂）