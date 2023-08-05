姜濤剖白心聲「好鍾意一個人」 湯令山現身兩度獻吻 (15:07)

MIRROR成員姜濤昨晚（4日）舉行第3場個人演唱會，請來湯令山（Gareth.T）擔任演出嘉賓。姜濤介紹好友出場時煞有介事地說︰「嚟緊呢番說話，我唔想講笑，因為我好想好坦白咁同大家講一件事。」全場歌迷立即靜下來，姜濤見狀笑言︰「我覺得我講完，你哋會更加靜，因為其實我真係喺好耐好耐之前就好鍾意一個人﹗」現場一眾姜糖（粉絲暱稱）尖叫起哄，姜濤繼續說︰「呢個人喺我心入面，我心入面全部都係佢。」姜濤唱出歌曲《都是你 All of you》，說要將這首歌送給他，Gareth.T隨即出場。

Gareth.T問︰「你前嗰兩日好緊張，點解今日見到我咁輕鬆？」姜濤笑言︰「前兩日嚟嗰啲嘉賓全部都食住我，我喺度諗，我今晚點都要一次食住對方﹗」Gareth.T爆姜濤已很久沒打籃球，兩人即場在台上輪流射籃。Gareth.T射籃時一臉緊張，深呼吸後更要現場觀眾歡呼造勢。他投籃時擺好姿勢，惜投出的兩球也不入，而姜濤就兩投兩入。 Gareth.T後來發現手持球架的工作人員出古惑，大叫「佢郁喎」，姜濤笑指那工作人員是可以郁的。工作人員搖頭示意沒偏幫任何一方，Gareth.T第3次投球時終於入籃。輸波的Gareth.T接受懲罰，在全場起哄惜了姜濤的臉，之後更搽唇膏後再惜一次。

（即時娛樂）