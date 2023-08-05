思家大戰｜陳曉東即興獻唱 黃金寶自爆獎牌裝滿小行李篋 (15:51)

無綫《思家大戰》第三季明晚（6日）播出新一集，有陳曉東率領的「東東Family」隊，成員包括湯寶如、海俊傑、張名雅、鄺星宇；及黃金寶率領的「運動人」隊，成員有立法會議員鄭泳舜、前亞運空手道銅牌得主李嘉維、容樹恒醫生、雷雄德博士。主持李思捷一見陳曉東即說︰「90年代，我哋日日都唱你啲歌。」陳曉東打蛇隨棍上宣傳新歌《燒光了火柴》，更即場哼了一小段，之後又在答題部分應要求獻唱經典名曲《劃火柴》。第二度挑戰《思家》的海俊傑笑言上次玩完回家被太太大懲罰︰「我兩個膝頭損晒，跪咗一個禮拜玻璃，因為答咗『豬圓肉潤』。」

李思捷對「運動人」隊十分好奇，先問黃金寶贏過多少獎牌，再問他每天花多少時間練習。黃金寶稱數不到有多少獎牌，因單是獎牌也放滿一個小型行李箱，然後表示最長曾練習了8、9個小時，但會在單車上飲水和進食。李嘉維在眾人起哄下表演空手道，更欽點李思捷做對手。他笑言示範時會點到即止，卻問現場人士可想看他打李思捷。李嘉維與李思捷對戰時，每次飛腳都是點到即止，但因為距離極近，思捷被嚇至面青。據知，「運動人」隊如在節目中贏得獎金，會全數捐予鼓勵基層家庭兒童做運動的慈善組織。

海俊傑回答問題「你女友問你前度女友靚唔靚，你會點講」時再度「玩火」，被李思捷取笑回家後要再跪玻璃。容樹恒醫生、雷雄德博士回答問題「你會點叫你父親」的答案超乎想像，李思捷感嘆︰「全部都富二代嚟嘅。」

（即時娛樂）