森美今日在社交平台分享他捧場姜濤演唱會時拍下的照片和片段,留言︰「甜姜係我最愛嘅!〈我的親愛〉...嘅笑容真係!抵擋不了!更讚的是,他不會只做甜偶像,<鏡中鏡>,< Dummy>,內涵的發放,忠於自己嘅力度,足以把一切全『掃』。致不明白的人,濤。Empty your mind, he is formless, shapeless, like water.(清空你的頭腦,他無形無相,像水一樣)」

(即時娛樂)