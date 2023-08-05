陳豪笑孻女貪靚習慣被讚 胡定欣首次失戀後愛上獨自旅行 (17:09)

陳豪昨晚與胡定欣、蕭正楠等錄影遊戲節目《思家大戰》時，透露太太陳茵媺和3個仔女正在加拿大探親，下月中才回港。談到7歲孻女被網民讚愈大愈靚，他說︰「她習慣被讚，小小年紀已很貪靚。（可有跟隨電影《Barbie芭比》中的角色打扮？）幸好她未知道，避過一劫。」陳豪強調從未想過要培育女兒長大後選港姐，作為父母為孩子打好基礎，教導他們要有自己的思想，將來他們想做什麼，自己也沒所謂。

蕭正楠在《破毒強人》中注射毒品針後失禁一幕被網民讚演得好，他笑言︰「可能疫情時常打疫苗，令我想起打針感覺。」蕭正楠稱其角色要木無表情，拍攝時為投入角色連收工回家後也繼續木口木面。他說︰「當老婆想叫我煮麵或收速遞時，她見我無表情就會自己做。我可保持這個樣。」

李施嬅在美國比華利山被強行上車坐隔籬的流浪漢嚇到花容失色，胡定欣稱未遇過類似情况︰「我去多小偷出沒的地方時會刻意打扮樸素。」她透露當年首次失戀後曾獨自出遊，後來變成愛獨自旅行的習慣。談到她點名稱讚的15號候選港姐莊子璇被指耍大牌被其他佳麗杯葛，胡定欣未有正面回答，只說在越南拍港姐外景時見一眾佳麗由朝拍到晚很辛苦，覺得參選港姐不容易，每個女仔也想有名次，但要靠自己努力，做好本分。

（即時娛樂）