Edan讚姜濤個唱堅好睇 少爺占寄語姜B：繼續冷靜又純真的你 (16:57)

MIRROR成員姜濤（姜B）一連4場亞博演唱會今晚（5日）尾場，過去3場的表演嘉賓分別是林海峰﹑謝安琪和張繼聰，以及湯令山，未知今晚尾場嘉賓是誰呢？而近日捧場的圈中人包括MIRROR隊友呂爵安（Edan）和李駿傑﹑森美﹑少爺占及當奴等，Edan在社交平台讚姜濤演唱會：「What a great show﹗﹗堅好睇﹗」李駿傑亦說：「叻仔﹗」

另外，擔任嘉賓Kay和阿聰，在社交平台貼出一家四口在後台跟姜濤合照，Kay寫道：「繼續喺台上面發光，同埋記住任何時候，台下全部你嘅『屋企人』，會一直支持你錫住你。」少爺占亦寫道：「睇姜Show係城中盛事！工作人員不停叫我執啲碎紙，我心諗咩料..原來係姜濤剪影😂！@keung_show，請繼續這個冷靜又純真的你。」

當奴則寫道：「用力唱，用力跳，用力掃走大家的疑慮，姜濤的Solo演唱會成為他的強心針，精彩！那個用不同形式的布去幻化浪濤波浪的設計有心思。另外他在深夜到銅鑼灣舉牌，切身體驗姜糖平時的熱情，看到我也眼濕濕。姜濤姜糖無分彼此了，他們是一個大宇宙。見佢識講笑即係好放鬆 #歌曲中間break編排好係佢嘅style #姜式舞蹈表演好有型。」

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（即時娛樂）