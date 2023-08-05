張繼聰新歌贈愛妻謝安琪 記載「至死不渝」婚姻歷程 (17:19)

談到新歌最符合自己婚姻的歌詞，他指是「共處幾十年 唯獨你手若綿 給我一世輕挽」。（大會提供）

張繼聰今年首度發布單曲《日薄西山》，和歌迷分享自己近年對「愛情」的另一番體會。張繼聰與謝安琪（Kay）結婚16年，2人婚姻家庭生活甜蜜美滿，不時在社交平台放閃，今次透過新歌道出當下對婚姻看法，繼《K型》後，再寫一首歌送給太太Kay，表達對太太的愛，作為他們美好婚姻紀錄。

談到《日薄西山》的由來，張繼聰表示有天在腦海裏突然聽到副歌旋律，隨即坐在鋼琴前作曲，女兒Kakaball（張靖）當時坐在他旁邊彈琴耍樂，陪伴他完成此歌，然後將作品交予李智勝編曲，張繼聰首次聽完編曲後，腦海中只剩下「至死不渝」4個字。

張繼聰認為「至死不渝」一詞在不同年紀會有不同感覺，年輕時是很浪漫、望向將來的詞語，亦可能是為逗女朋友開心；但到某個年紀，就會覺得「至死不渝」是包括過去與將來，這4個字有無限重量，對他來說，這是非常認真的4個字，極具重量及價值。

他補充：「我覺得要做到至死不渝要好有修為，在這段關係上要付出、投入，每日都要做到如初相處。人生走到盡頭仍在一起，先令到至死不渝更珍貴，不是一張空頭支票。人一定有高低起伏，但會明白『呢單嘢真係唔容易，但我哋會繼續向前行』，先令至死不渝更浪漫和認真。」

張繼聰收到小克為《日薄西山》填詞後，覺得有很多畫面，也聯繫到他與Kay的婚姻：「可能和小克參與對方太多人生重要經歷，好多事情不用說都能互相了解，歌詞好多事都度身訂做。看歌詞時好感動，提及許多夫妻之間的相處，一齊行過高低起伏、互相扶持，對於我和太太都有共鳴。我好喜歡其中一句歌詞『東山見晨早 西山證人老』，因為這個都是我和太太現時階段，去到中年，未落山，但見到落山的路，人生當行到一半，我覺得心境上非常貼切，無論高低起伏，我和太太都一齊面對，互相扶持。」

談到最符合自己婚姻的歌詞，他指是「共處幾十年 唯獨你手若綿 給我一世輕挽」，他說：「我覺得我和太太就是這樣，無論遇上什麼事，都跟她的一雙手輕輕扶著對方，好感動。」

張繼聰笑言《日》是屬於中年人情歌，對於他來說，情歌並不是後生仔專利，無論去到什麼年紀，都可以擁有情歌：「同以前對比，情歌未必是那種我們望住將來好多幻想、好多憧憬。因為我身邊都好多朋友結了婚很久，生活可能磨蝕了情侶關係，好多事要處理，失去20幾歲甜蜜，但可不可以仍有那份浪漫呢？我覺得應該需要有，所以這首歌跟年輕人情歌有少少不同，入面講的心態是另一種階段，是另一種浪漫甜蜜感覺，比大家年輕的幻想更美妙。」

張繼聰笑指建議這首歌適合成熟的男士送給另一半：「希望《日薄西山》可以讓比較成熟有韻味的朋友送給另一半；可能是激嬲了另一半，或者有時男士想買玩具之前，可以先送這首歌給另一半打底，送給老婆冧一冧。」

（即時娛樂）