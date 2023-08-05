黃妍踩入文壇 為新專輯寫小說 辦展覽簽名會拆解創作密碼   (17:26)

黃妍（Cath）用了接近2年時間，以村上春樹《1Q84》為創作靈感，創作出多首歌曲，並於最近推出專輯《4891》，Cath首度與填詞人王樂儀合作創作同名仝人小說，進一步踩入文壇。為了讓樂迷更能親身感受她所創造的故事世界，特別舉辦了《黃妍4891展覽》，月中她會舉行簽名會，唱歌簽碟之餘，會親自解構自己創作中隱藏密碼。

Cath與王樂儀在出碟1個月前，才用兩星期時間，合寫了一共50頁紙的《4891》仝人小說，當中故事內容是關於月亮小姐及左手先生的故事。為了讓大家更了解故事內容，Cath特別構思了《黃妍4891展覽》，並分別於誠品尖沙嘴及銅鑼灣店，展現兩個主角的世界。

Cath說：「《4891》這張專輯內共有4對共8首互相對應嘅歌，成就兩個對稱嘅平衡時空，我同王樂儀創作嘅仝人小說，一樣係一個故事兩個世界，仲要係顛倒嘅世界，今次搞嘅展覽，就係要將呢個顛倒世界呈現出嚟，尖沙嘴站係歌曲《哀傷的作者》、左手先生嘅世界，大家會見到《哀傷的作者》MV裏面嘅書枱，仲有《兩個月亮》MV入面嘅道具月亮，現場嘅電視同電話更有得睇我同盧鎮業《哀傷的作者》嘅MV；而銅鑼灣站係歌曲《兩個月亮》、月亮小姐嘅世界，除咗有尖沙嘴站睇到嘅陳設外，亦會有月亮小姐同左手先生往來嘅信件，電視亦會播放長達15分鐘、由碟中咁多首歌曲嘅MV剪輯而成嘅微電影，大家睇完仝人小說，聽完歌，再睇埋呢個微電影，就會好完整了解成個故事。」

為了《4891》這張專輯，Cath費盡心思，在每首歌推出時，都構思不同有趣的活動，讓Fans更容易接收歌曲想傳達的信息，這次展覽亦有異曲同工之妙，難得Fans比她更投入。Cath將於8月12日晚現身出席「黃妍《4891》專輯簽名會」，屆時除了獻唱碟中歌曲為Fans簽碟外，Cath為樂迷拆解整個Project的大小密碼。

（即時娛樂）