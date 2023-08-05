王君馨嫌老公不懂浪漫 唱歌五音不全 跳舞似隻蟹 (21:04)

王君馨與黃明德今天（5日）為商場小型音樂會演出，王君馨演繹跳唱快歌《LIGHT IT UP》外，也有抒情慢歌。她笑言自己有一首講關於異地戀情歌，當送給美籍丈夫Daniel，可惜丈夫並不懂廣東話，未必聽得明。

問到丈夫有沒有唱情歌冧她？王君馨批評丈夫不懂浪漫，也不夠口甜舌滑，還嘆氣道：「老公唱歌五音不全，又四肢不協調，跳舞好似一隻蟹，我不知為何會嫁給他。不過，當我有好多煩惱，他只需要用眼神，或者講一句說話，已覺得他很有智慧。」

王君馨常在家唱歌練舞，丈夫受她影響也跟著跳。早前參加內地真人騷跳舞節目打開知名度，王君馨稱正斟洽拍攝另一個真人騷，不過要學新技能表演，卻帶有少許危險性，細節有待商榷。

黃明德DSE成績共得18分，他透露已到兩間大學面試，周三（9號）將收到大學聯招結果。他說：「分別到香港教育大學面試中史系，及香港浸會大學的環球熒幕科技系。我對考浸大較有信心，因為自己有演戲和唱歌經驗；而去教大面試當日，不能講廣東話介紹自己，只能用普通話和英文，講述自己對歷史的看法，所以比較擔心。」

與他同屆應考DSE的炎明熹，放榜當日已宣布即獲理工大學取錄入讀「Scheme in Fashion」系，問會不會羨慕對方？黃明德說：「不會。每個人走的路都不同，這是她的命運安排。我都夠分考入大學，所以不會羨慕。」

（即時娛樂）