姜濤圓夢和羅志祥同台跳唱 願為當偶像個唱嘉賓推Job (14:52)

MIRROR成員姜濤昨晚舉行尾場個人演唱會，請來從小就喜歡的偶像羅志祥（小豬）擔任演出嘉賓。熒幕播出姜濤年少時參加羅志祥做評判的歌唱比賽、以及他收到羅志祥鼓勵的片段。姜濤說︰「做歌手有更偉大目標，堅持比努力更可怕。很感謝粉絲把這些片段傳給我，很激動、很懷念。我在這一行的動力就是希望有天能跟他同台表演﹗」

羅志祥現身與姜濤一同跳唱《No Joke》及《夠了》兩首歌。姜濤興奮地說︰「終於等到這一刻﹗我綵排時已心情緊張和焦慮﹗」羅志祥笑言︰「我見到他在社交網稱過了今晚可以吃火鍋，我更焦慮，少吃一點比較好﹗」羅志祥讚姜濤很捧，透露曾收過姜糖（粉絲暱稱）的私訊，請他安慰工作壓力大的姜濤。他續說︰「姜濤真的很努力，私底下問我很多東西，大家互相交流。他很照顧粉絲，粉絲是他動力。」姜濤對偶像說︰「你也是我的動力﹗我入行前已在看你，學會要堅持。」

羅志祥再讚姜濤，稱當日看見他在頒獎禮上獲獎，已覺得他很厲害。羅志祥續說︰「我在後台看到他在街上舉燈牌、感受粉絲付出的片段，覺得他很會將心比心，我很感動。如果我將來舉行演唱會，你可否來幫忙做嘉賓？」姜濤秒回「一定會」，更揚言︰「有什麼工作，我也會推掉，衝過來﹗」羅志祥自言廣東話不好，一直以為姜濤的歌曲《DUMMY》是廣東話「當面」的意思，然後模仿姜濤做出拍心口的舞蹈動作，並自嘲似在扣痰，令姜濤哈哈大笑。姜濤將舞台交給偶像獨自演出，返入後台時一直回望。羅志祥希望姜糖們繼續支持偶像︰「我當他是弟弟，希望他愈來愈好﹗」

再度出場的姜濤未興奮完，笑言仍在追星的心情中。演唱會尾聲，姜濤說︰「4場演唱會轉眼完成，像發夢一樣，希望每年也有這種大型場合跟粉絲見面。」台下歌迷歡呼大叫，姜濤兩度安歌，落台前向粉絲說︰「下年見﹗」

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（即時娛樂）